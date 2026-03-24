Известный в прошлом итальянский нападающий Паоло Ди Канио считает, что « Милан» должен избавиться от Рафаэля Леао, если снова намерен сделать клуб мирового уровня.

Рафаэль Леао globallookpress.com

«Если мы в Италии хотим развиваться, надо смотреть на Испанию и Германию. Не на Англию, там совсем другой мир. В Испании и Германии нет игрока, мнение насчёт которого всегда было бы разделено. „Да, но вот бы он забивал. Да, но он же забивает…“

В футболе даже одно важное „но“ — это слишком. У Леао их пять‑шесть. Так нельзя. Только в Италии мы миримся с этим, принимаем это. Возможно, из‑за нехватки талантов. Если "Милан" хочет создать команду мирового класса и правильную атмосферу, в ней нет места игроку, которого не добудиться с утра.

Я здесь для того, чтобы сказать то, что думаю. Леао мне не брат. Меня тоже много критиковали. Дело не в том, что я на него злюсь. Я говорю, что многие другие игроки очень сильны и очень хороши. Например, Йылдыз — надёжный и серьёзный игрок, стремящийся стать чемпионом», — заявил Ди Канио сайту Pianeta Milan.

В игре против «Лацио» (0:1) Леао, уходя на замену, проявил недовольство решением Аллегри, чем вызвал впоследствии ответную критику со стороны руководства «россонери» и главного тренера. Клуб после этого готов выставить португальца на трансфер.