«Арсенал» провел закрытые переговоры с агентами нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, стороны достигли соглашения и переход 26-летнего аргентинца является практически решенным вопросом.

Подчеркивается, что одним из ключевых факторов успешного завершения сделки стала готовность «Арсенала» удовлетворить все требования как Альвареса, так и «Атлетико».

В текущем сезоне Альварес провел 44 матча за «Атлетико», забив 17 голов и сделав девять результативных передач.