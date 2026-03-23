Экс-футболист «Зенита» Юрий Желудков высказался о борьбе «сине-бело-голубых» за чемпионство в РПЛ.

«Особо так ничего не понравилось по игре. "Зенит" сыграл строго в обороне и не дал "Динамо" создать моменты. Сами забили не такие 100-процентные голы, но забили — молодцы! Главное — не отпускать "Краснодар".

Чемпионская гонка решится в Питере, когда "Зенит" будет играть с "Краснодаром". Нужно выигрывать, тогда будет перевес в два очка. Думаю, ни "Зенит", ни "Краснодар" больше не будут проигрывать в РПЛ. Все решится в этой игре», — цитирует Желудкова «Чемпионат».

Командам предстоит встретиться между собой в 24-м туре. Краснодар на данный момент лидирует с 49 баллами, «Зенит» (48) — второй.