Наставник «Фиорентины» Паоло Ваноли высказался про ничью с «Интером» в матче 30-го тура Серии А. Игра завершилась со счетом 1:1.

«Я поздравил своих ребят, потому что это был пятый матч за 14 дней и, прежде всего, третий за неделю. Они были исключительны, как и весь мой штаб, потому что тот факт, что мы закончили игру на подъеме, показывает, насколько хорошо мы работаем.

Пропущенный гол на ранней стадии дестабилизировал нас, но мы вернулись в игру. Нам часто было тяжело в пятом матче подряд, но на этот раз мотивация и желание сыграли решающую роль.

Мы улучшаем нашу форму, я считаю, что мы можем сыграть лучше на левом фланге с Гудмундссоном, но то, что у нас действительно хорошо получается сейчас — это наносить удары и делать навесы с угла штрафной. Сегодня я был впечатлен нашей игрой без мяча, мы не позволяли доставлять передачи нападающим», — цитирует Ваноли DAZN.

«Фиорентина» набрала 29 очков и находится на 16-й строчке в таблице чемпионата Италии.