Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор пропустил послематчевую пресс-конференцию после игры с «Ноттингем Форест» из-за трагической новости о смерти отца, сообщают хорватские СМИ.

Игор Тудор globallookpress.com

Встреча 31-го тура АПЛ завершилась поражением «шпор» со счётом 0:3. Вместо Тудора к журналистам вышел его ассистент Бруно Сальтор, который объяснил отсутствие главного тренера семейными обстоятельствами.

Тудор возглавил «Тоттенхэм» в середине февраля, однако результаты команды остаются слабыми: одна победа, одна ничья и пять поражений во всех турнирах под его руководством.

На данный момент «Тоттенхэм» набрал 30 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.