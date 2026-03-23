Защитник «Бешикташа» Феликс Удуохай может продолжить карьеру в «Спартаке».
По информации турецкого издания Ajansspor, московский клуб рассматривает вариант с приобретением 28-летнего игрока в летнее трансферное окно.
Сообщается, что «Бешикташ» готов расстаться с футболистом, а сам Удуохай положительно оценивает возможный переезд в Россию.
В текущем сезоне защитник провёл 19 матчей и отметился одной результативной передачей.
По данным Transfermarkt, стоимость Удуохая оценивается примерно в 4 млн евро.