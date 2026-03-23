Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре форварда «Зенита» Александра Соболева в матче с «Динамо» (3:1) в 22-м туре РПЛ.

«Соболев опять забил. В старании Александру не откажешь, но брака все же многовато. В любом случае молодец! По самоотдаче к нему вопросов нет. Для российского футбола такая игра подходит.

Многие обсуждают, как Соболев картинно упал в штрафной "Динамо". Ну... Неслучайно же его болельщики называют дельфином. Это еще хорошо, что после гола он не надел маску и очки для плавания. Видимо, ему в команде объяснили: парень, не стоит за такие вещи получать карточку!» — сказал Орлов «СЭ».

В нынешнем сезоне Соболев сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал три ассиста.

«Зенит» с 48 очками находится на втором месте в таблице РПЛ.