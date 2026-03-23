Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов отреагировал на работу главного тренера Хуана Карлоса Карседо в московской команде.

Соглашение со специалистом истекает летом 2028 года. До переезда в Россию Карседо тренировал кипрский «Пафос».

«Хуан Карлос вообще пишет свою историю: в Сочи он прервал серию, в Оренбурге — прервал. Но самое главное — насколько игра улучшается от матча к матчу. Со стороны, наверное, это было вчера видно. Надеюсь, что дальше будет ещё лучше», — сказал Некрасов «Чемпионату».

«Спартак» в 22-м туре РПЛ в гостях обыграл «Оренбург» со счетом 2:0. Встреча состоялась 22 марта.