В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Нант» в компенсированное арбитром время проиграл «Страсбургу» со счетом 2:3.

В составе хозяев поля смогли забить Дехмаин Табибу на 6-й минуте и Маттис Аблин на 53-й минуте.  За гостей отличились Максимилиан Ойеделе на 45+2-й минуте и Роберто Паничелли на 78-й и 90+2-й минутах.

Результат матча

1:0 Демен Ассумани 6' 1:1 Макси Ойеделе 45+2' 2:1 Маттис Аблин 53' 2:2 Хоакин Паникелли 78' 2:3 Хоакин Паникелли 90+2'
Нант:  Антони Лопеш,  Кельвен Амьен-Аду,  Чидози Авазим,  Тилель Тати,  Николя Коцца,  Йоанн Лепенан,  Ибраима Сиссоко (Реми Кабелла 86'),  Мохамед Каба (Луи Леру 81'),  Демен Ассумани (Баэреба Гирасси 81'),  Иньятиус Ганаго,  Маттис Аблин
Страсбург:  Валентин Барко,  Эндрю Омобамиделе (Хулио Энсисо 76'),  Исмаэль Дукуре,  Гела Дуэ,  Себастиан Нанаси,  Макси Ойеделе (Абдул Уаттара 62'),  Датро Давид Фофана (Хоакин Паникелли 46'),  Марсьяль Годо,  Самуэль Амо-Амейо (Самир эль Мурабет 62'),  Lucas Hogsberg (Жессим Яссин 62'),  Mike Penders
Жёлтые карточки:  Ибраима Сиссоко 45+3',  Йоанн Лепенан 51',  Баэреба Гирасси 90+1'  —  Валентин Барко 16',  Самуэль Амо-Амейо 29',  Макси Ойеделе 58'

«Страсбург» набрал 40 очков и идет на восьмом месте в турнирной таблице Лиги 1.  В активе «Нанта» 17 баллов.  Команда располагается на предпоследней, 17-й позиции.