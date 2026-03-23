В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Нант» в компенсированное арбитром время проиграл «Страсбургу» со счетом 2:3.
В составе хозяев поля смогли забить Дехмаин Табибу на 6-й минуте и Маттис Аблин на 53-й минуте. За гостей отличились Максимилиан Ойеделе на 45+2-й минуте и Роберто Паничелли на 78-й и 90+2-й минутах.
Результат матча
НантФранция. Лига 12:3СтрасбургСтрасбург
1:0 Демен Ассумани 6' 1:1 Макси Ойеделе 45+2' 2:1 Маттис Аблин 53' 2:2 Хоакин Паникелли 78' 2:3 Хоакин Паникелли 90+2'
Нант: Антони Лопеш, Кельвен Амьен-Аду, Чидози Авазим, Тилель Тати, Николя Коцца, Йоанн Лепенан, Ибраима Сиссоко (Реми Кабелла 86'), Мохамед Каба (Луи Леру 81'), Демен Ассумани (Баэреба Гирасси 81'), Иньятиус Ганаго, Маттис Аблин
Страсбург: Валентин Барко, Эндрю Омобамиделе (Хулио Энсисо 76'), Исмаэль Дукуре, Гела Дуэ, Себастиан Нанаси, Макси Ойеделе (Абдул Уаттара 62'), Датро Давид Фофана (Хоакин Паникелли 46'), Марсьяль Годо, Самуэль Амо-Амейо (Самир эль Мурабет 62'), Lucas Hogsberg (Жессим Яссин 62'), Mike Penders
Жёлтые карточки: Ибраима Сиссоко 45+3', Йоанн Лепенан 51', Баэреба Гирасси 90+1' — Валентин Барко 16', Самуэль Амо-Амейо 29', Макси Ойеделе 58'
«Страсбург» набрал 40 очков и идет на восьмом месте в турнирной таблице Лиги 1. В активе «Нанта» 17 баллов. Команда располагается на предпоследней, 17-й позиции.