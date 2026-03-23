В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Нант» в компенсированное арбитром время проиграл «Страсбургу» со счетом 2:3.

В составе хозяев поля смогли забить Дехмаин Табибу на 6-й минуте и Маттис Аблин на 53-й минуте. За гостей отличились Максимилиан Ойеделе на 45+2-й минуте и Роберто Паничелли на 78-й и 90+2-й минутах.

Результат матча Нант Франция. Лига 1 2:3 Страсбург Страсбург 1:0 Демен Ассумани 6' 1:1 Макси Ойеделе 45+2' 2:1 Маттис Аблин 53' 2:2 Хоакин Паникелли 78' 2:3 Хоакин Паникелли 90+2' Нант: Антони Лопеш, Кельвен Амьен-Аду, Чидози Авазим, Тилель Тати, Николя Коцца, Йоанн Лепенан, Ибраима Сиссоко ( Реми Кабелла 86' ), Мохамед Каба ( Луи Леру 81' ), Демен Ассумани ( Баэреба Гирасси 81' ), Иньятиус Ганаго, Маттис Аблин Страсбург: Валентин Барко, Эндрю Омобамиделе ( Хулио Энсисо 76' ), Исмаэль Дукуре, Гела Дуэ, Себастиан Нанаси, Макси Ойеделе ( Абдул Уаттара 62' ), Датро Давид Фофана ( Хоакин Паникелли 46' ), Марсьяль Годо, Самуэль Амо-Амейо ( Самир эль Мурабет 62' ), Lucas Hogsberg ( Жессим Яссин 62' ), Mike Penders Жёлтые карточки: Ибраима Сиссоко 45+3', Йоанн Лепенан 51', Баэреба Гирасси 90+1' — Валентин Барко 16', Самуэль Амо-Амейо 29', Макси Ойеделе 58'

Статистика матча 9 Удары в створ 9 5 Удары мимо 1 37 Владение мячом 63 3 Угловые удары 6 0 Офсайды 2 15 Фолы 17

«Страсбург» набрал 40 очков и идет на восьмом месте в турнирной таблице Лиги 1. В активе «Нанта» 17 баллов. Команда располагается на предпоследней, 17-й позиции.