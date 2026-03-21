22 марта в 27-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Страсбург». Начало игры — в 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Нант — Страсбург с коэффициентом для ставки за 1.81.
«Нант»
Турнирное положение: «Нант» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков за 25 встреч при разнице мячей 22:42.
Последние матчи: свой предыдущий поединок «канарейки» провели неудачно, проиграв «Анже» (1:0) в Лиге 1.
До того команда потерпела поражение от «Нанта» (0:1) и обыграла «Гавр» (2:0) в Лиге 1.
Не сыграют: травмированы — Коклен, Дуфф, Силла.
Состояние команды: «Канарейки» прочно засели в зоне прямого вылета в Лигу 2, отставая от зоны стыковых встреч на 5 очков.
Нет сомнений, что команда будет пытаться бороться в каждой встрече, но вряд ли мы увидим «Нант» в следующем сезоне Лиги 1.
«Страсбург»
Турнирное положение: «Страсбург» пребывает на восьмом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 37 балла за 26 тура при разнице мячей 40:31.
Последние матчи: свой предыдущий поединок эльзасцы провели не лучшим образом, сыграв вничью с «Риекой» в ответной встрече 1/8 финала Лиги конференций — 1:1.
До того команда разошлась миром с «Парижем» (0:0) в Лиге 1 и обыграла «Риеку» (2:1) в Лиге конференций.
Не сыграют: травмированы — Ансельмино, Чилуэлл, Эмега, Морейра, Мванга.
Состояние команды: «Страсбург» испытывает определенные трудности при игре на два фронта и заметно, что команда отдает приоритет Лиге конференций.
Эльзасцы далеки как от зоны вылета, так и до зоны еврокубков коллектив находится не очень-то и близко — отставание в 6 очков.
Статистика для ставок
- «Страсбург» не проигрывал в восьми последних встречах
- «Нант» побеждал только в одном матче из девяти последних
- В последнем очном матче победителем вышел «Страсбург», минимально обыграв «канареек» — 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» является фаворитом у букмекеров. На победу эльзасцев ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.65, а победа «Нанта» — в 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.81.
Прогноз: Последние матчи между командами не радуют результативностью и на сей раз не будет исключения.
Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.81.
Прогноз: альтернативный прогноз, что в этой встрече эльзасцы одержат победу.
Ставка: Победа «Страсбурга» за 2.05