Хавбек московского «Динамо» Тимофей Маринкин отметил поддержку со стороны партнера по команде Даниила Фомина.

«Фомин — очень важный человек для "Динамо". Он всегда поддерживает, на своем опыте подсказывает моменты, в которых сыграл бы по-своему. Это мне во многом помогает», — сказал Маринкин «Советскому спорту».

17-летний Маринкин провёл в основе «Динамо» 5 матчей во всех турнирах и записал в актив одну голевую передачу.

Ранее «Динамо» в 22-м туре чемпионата России дома уступило «Зениту» со счетом 1:3.