Российский тренер Валерий Газзаев высказался о проблемах ЦСКА после возобновления нынешнего сезона.

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Как можно говорить, что не было кризиса, когда команда проиграла четыре матча подряд в чемпионате?

ЦСКА — клуб с богатейшей историей и традициями, но любой клуб может попасть в критическую ситуацию. Будем надеяться, что эта победа послужит им в дальнейшем для успешного выступления.

Когда команда проигрывает четыре матча подряд, конечно, к главному тренеру есть вопросы. Когда нет побед, нет игры, ответственность за это несет главный тренер.

Мы видим, что с самого начала второго этапа чемпионата у ЦСКА были проблемы в игре, проблемы с удалениями. Команды ко второй части сезона готовились полтора месяца, и те, кто правильно выстроил подготовительный процесс, они успешно выступают. Значит, у ЦСКА, наверное, были какие-то недочеты. Повторюсь, за все отвечают главный тренер и его штаб», — сказал Газзаев «РИА Новости».

Напомним, что в 6-и встречах после возобновления нынешнего сезона ЦСКА проиграл 4 раза и дважды победил. После 22-х туров в РПЛ армейцы занимают 5-е место в таблице с 39-ю очками в активе.