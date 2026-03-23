«Фиорентина» и «Интер» поделили очки (1:1) в матче 30-го тура итальянской Серии А.
В составе гостей единственный гол забил Франческо Эспозито на 1-й минуте.
«Фиорентине» удалось сравнять счет на 77-й минуте, отличился Шер Ндур.
Результат матча
ФиорентинаФлоренция1:1ИнтерМилан
0:1 Франческо Пио Эспозито 1' 1:1 Шер Ндур 77'
Фиорентина: Давид де Хеа, Марин Понграчич, Лука Раньери, Робин Гозенс, Фабьяно Паризи (Джек Харрисон 69'), Николо Фаджоли (Пьетро Комуццо 90'), Марко Брешианини, Шер Ндур, Альберт Гудмундссон (Джованни Фаббиан 90'), Мойзе Кин (Роберто Пикколи 86'), Dodo
Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко, Дензел Дюмфрис (Луис Энрике 86'), Карлос Аугусто (Франческо Ачерби 46'), Мануэль Аканджи, Янн Биссекк, Пётр Зелиньски, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла (Petar Sucic 83'), Маркус Тюрам (Анж-Йоан Бонни 69'), Франческо Пио Эспозито
Жёлтые карточки: Марко Брешианини 55', Шер Ндур 61', Мойзе Кин 65' — Федерико Димарко 42', Карлос Аугусто 44', Николо Барелла 62'
После этого матча «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 69-ю очками в активе. «Фиорентина» — на 16-й позиции с 29-ю баллами.