Матч за Суперкубок Англии 2026 года состоится на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе 16 августа.

Причиной тому стала загруженность «Уэмбли» из-за концертов, которые состоятся в эти даты.

Ранее матчи за Суперкубок Англии проводились в Уэльсе в период с 2001 по 2006 год. После этого трофей разыгрывался в Лондоне на обновленной арене «Уэмбли».

«Принсипалити» вмещает в себя 73 931зрителей, на этом стадионе свои матчи проводит сборная Уэльса по регби.

Действующим обладателем трофея является «Кристал Пэлас», обыгравший «Ливерпуль».