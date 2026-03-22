Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал поражение в матче против «Локомотива» (1:5).

«Надо всё называть своими именами, говорить как есть. На мой взгляд, наши ошибки в пропущенных мячах были очень похожими. Мы плохо реагировали на потери мяча, много давали возможностей умным и техничным игрокам "Локомотива" минуя середину поля доходить до наших ворот. Это стало ключевым фактором. Мы не справились с тем, что планировали. Это связано с подготовкой к игре. В матче со "Спартаком" и "Ахматом" было много молодых ребят, им впервой противостоять и менять ход матча, не всегда им удается быть стабильными. Эту ситуацию надо пережить, расти над собой. Такое случается у каждого тренера и футболиста. Поражение болезненное, одно из самых крупных за то время, что тут работаю.

Мы виноваты перед болельщиками, надо извиниться перед ними за первый тайм. Мы верим в своих футболистов, в следующем матче сыграем лучше», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 44 очками в активе. «Акрон» — на 10-й позиции с 22 баллами.