Руководство «Челси» выражает недовольство текущими результатами команды под руководством Лиама Росеньора.

По информации журналиста Николо Скиры, английский специалист может лишиться своей должности, если клуб не сумеет пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Росеньор возглавил лондонцев 8 января, подписав контракт до лета 2032 года. Однако последние выступления команды вызывают вопросы: в четырёх последних матчах во всех турнирах «Челси» потерпел четыре поражения с общей разницей мячей 2:12.

После 31 тура чемпионата Англии клуб набрал 48 очков и занимает шестое место в таблице.