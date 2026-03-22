Стали известны стартовые составы «Реала» и «Атлетико» на матч 29-го тура испанской Примеры.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Чуамени, Хёйсен, Гарсия, Питарч, Вальверде, Винисиус, Гюлер, Браим Диас.

«Атлетико»: Муссо, Ле Норман, Ганцко, Руджери, Коке, Льоренте, Кардозо, Симеоне, Лукман, Альварес, Гризманн.

Матч между этими командами состоится сегодня, 22-го марта в 23:00 мск.

После 28-и туров в Примере «Реал» занимает 2-е место в таблице с 66-ю очками в активе. «Атлетико» — на 4-й позиции (57).