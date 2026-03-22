В 31‑м туре английской Премьер‑лиги «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Сандерленда» со счётом 1:2.
Хозяева вышли вперёд уже на 10‑й минуте после гола Энтони Гордона с передачи Ника Вольтемаде.
Гости смогли отыграться на 57‑й минуте благодаря точному удару Чемсдина Тальби.
Три очка «чёрным котам» на 90‑й минуте принёс голландский нападающий Брайан Бробби.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне1:2СандерлендСандерленд
1:0 Энтони Гордон 10' 1:1 Чемсдин Талби 57' 1:2 Брайан Бробби 90'
Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Киран Триппьер (Тино Ливраменто 65'), Свен Ботман (Малик Тшау 54'), Дэниел Бёрн, Льюис Холл, Джейкоб Рэмси, Харви Льюис Барнс (Уильям Осула 76'), Жоэлинтон, Энтони Эланга (Джозеф Уиллок 65'), Ник Вольтемаде (Джейкоб Мёрфи 65'), Энтони Гордон (Йоан Висса 89')
Сандерленд: Мелькер Элльборг, Трай Хам, Омар Альдерете, Лютсхарел Гертрейда, Ноа Садики, Абиб Диарра (Энцо Ле Фе 85'), Крис Ригг, Гранит Джака, Брайан Бробби (Рейнилду Мандава 90'), Чемсдин Талби (Натан Морайа-Уэлш 90'), Luke O'Nien
Жёлтые карточки: Трай Хам 44' (Сандерленд), Омар Альдерете 82' (Сандерленд), Брайан Бробби 90+1' (Сандерленд), Ноа Садики 90+4' (Сандерленд), Лютсхарел Гертрейда 90+4' (Сандерленд)
Этот успех позволил «Сандерленду» обогнать «Ньюкасл» в таблице АПЛ и выйти на 11‑е место с 43 очками. «Сороки» (42) теперь на 12‑м месте.