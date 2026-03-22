Этот успех позволил «Сандерленду» обогнать «Ньюкасл» в таблице АПЛ и выйти на 11‑е место с 43 очками. «Сороки» (42) теперь на 12‑м месте.

Три очка «чёрным котам» на 90‑й минуте принёс голландский нападающий Брайан Бробби.

Хозяева вышли вперёд уже на 10‑й минуте после гола Энтони Гордона с передачи Ника Вольтемаде.

В 31‑м туре английской Премьер‑лиги «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Сандерленда» со счётом 1:2.

