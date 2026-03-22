Наставник «Баварии» Венсан Компани отреагировал на то, что клуб может побить рекорд Бундеслиги по количеству голов за сезон, который составляет 101 мяч.

Сейчас у мюнхенцев 97 забитых голов по итогам 27 встреч.

«Я не из тех, кто хочет говорить о подобных рекордах. Меня это не особо интересует.

Думаю, мы побьём этот рекорд, но у меня есть другие приоритеты — никогда не забывать о наших сильных сторонах и переносить их на поле вне зависимости от соперника», — цитирует специалиста Bayern&Germany в соцсети Х.

«Бавария» лидирует в таблице Бундеслиги, набрав 70 очков.