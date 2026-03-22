Защитник «Зенита» Джон Джон прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура РПЛ против московского «Динамо» (3:1).

«Очень тяжёлая (победа). Я знаю, какой сложный российский чемпионат, но мы боремся за положительный результат в каждом матче, чтобы вернуться на первую строчку в таблице, поэтому и следующая игра не будет исключением. Отдадим все силы, чтобы набрать три очка.

Для меня большая радость защищать цвета главного клуба России, который так тепло принял меня, и я сделаю всё, чтобы принести ему ещё больше славы», — приводит слова Джона официальный сайт клуба.

После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 48-ю очками в активе. Команда отстает от «Краснодара» на 1 балл. В следующем матче «сине-бело-голубые» сыграют против «Крыльев Советов» 4-го апреля.