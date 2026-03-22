Защитник «Манчестер Сити» Марк Гехи не сможет принять участие в финальном матче Кубка английской лиги против «Арсенала» из-за ограничений, установленных регламентом турнира. Об этом сообщает Goal.com.

Марк Гехи globallookpress.com

Гехи перешел в «Манчестер Сити» 19 января, всего через шесть дней после первого полуфинала турнира, в котором «горожане» обыграли «Ньюкасл Юнайтед» со счетом 2:0. Однако, согласно правилам турнира, он не сможет выйти на поле в финале из-за недавно приобретенного статуса игрока.

В прошлом году обладателем Кубка английской лиги стал «Ньюкасл», победив «Ливерпуль» в финале со счетом 2:1.