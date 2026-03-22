Экс‑нападающий «Зенита» и молодёжной сборной России Алексей Гасилин считает, что именно в матче против питерского «Зенита» в 22‑м туре РПЛ московское «Динамо» ждёт настоящая проверка на прочность и амбиции.

«Самый интересный матч, самый жаркий. Динамовцы в Кубке России прошли "Спартак" и в чемпионате стартовали очень хорошо, все сейчас поют дифирамбы Гусеву и его тренерскому штабу, что все так спокойно, атмосфера, легкость у команды есть. Эта легкость может быть на стороне "Динамо", учитывая фактор своего поля. У команды все получается, все хорошо, такой конфетно‑букетный период, который неизвестно когда закончится. А закончиться он может как раз сегодня. Поражение от "Спартака" в Кубке, проиграли, но прошли дальше. Все равно, можно сказать, как победа.

А "Зенит" сверхмотивирован, понимает, что осечек допускать нельзя. Думаю, мы сейчас посмотрим, насколько штаб Гусева и сам Гусев готовы быть той командой, которая навязывает всем свой футбол. "Зенит" будет как лакмусовая бумажка, которая покажет, насколько "Динамо" вообще готово», — сказал Гасилин «Матч ТВ».

Игра между «Динамо» и «Зенитом» состоится сегодня, 22 марта, в 16:00 (мск) на поле бело-голубых.