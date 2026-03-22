В матче 29-го тура испанской Примеры «Атлетик» на своем поле переиграл «Бетис» со счетом 2:1.

Открыл счет в этой игре Дани Вивиан на 25-й минуте, а удвоил преимущество хозяев Осеан Санчет на 45-й минуте. Гости смогли отыграть лишь один мяч усилиями Пабло Форналса на 75-й минуте.

Результат матча Атлетик Бильбао 2:1 Бетис Севилья 1:0 Даниэль Вивиан 25' 2:0 Ойан Сансет 45' 2:1 Пабло Форнальс 75' 2:2 Седрик Бакамбу 77' Атлетик: Унай Симон, Иньиго Лекуэ, Даниэль Вивиан, Эмерик Лапорт, Юри Берчиче, Алехандро Рего ( Роберт Наварро 86' ), Иньиго Руис де Галарета ( Микель Весга 62' ), Ойан Сансет ( Унаи Гомес 72' ), Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер ( Николас Серрано 86' ), Горка Гурусета ( Микель Хаурегисар 62' ) Бетис: Пау Лопес, Натан, Диего Льоренте, Марк Рока ( Эктор Бельерин 46' ), Софьян Амрабат, Диего Гомес, Кучо Эрнандес ( Седрик Бакамбу 62' ), Айтор Руйбаль ( Эсекьель Авила 74' ), Абде Эззальзули, Антони ( Серхи Альтмира 46' ), Анхель Ортис ( Пабло Форнальс 46' ) Жёлтые карточки: Унай Симон 76' — Натан 90+1'

Статистика матча 6 Удары в створ 3 3 Удары мимо 6 39 Владение мячом 61 6 Угловые удары 5 3 Офсайды 2 9 Фолы 6

«Атлетик» набрал 38 баллов и поднялся на девятое место в турнирной таблице испанской Примеры. В активе «Бетиса» осталось 44 очка и пятая строчка.