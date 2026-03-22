В матче 29-го тура испанской Примеры «Атлетик» на своем поле переиграл «Бетис» со счетом 2:1.
Открыл счет в этой игре Дани Вивиан на 25-й минуте, а удвоил преимущество хозяев Осеан Санчет на 45-й минуте. Гости смогли отыграть лишь один мяч усилиями Пабло Форналса на 75-й минуте.
Результат матча
АтлетикБильбао2:1БетисСевилья
1:0 Даниэль Вивиан 25' 2:0 Ойан Сансет 45' 2:1 Пабло Форнальс 75' 2:2 Седрик Бакамбу 77'
Атлетик: Унай Симон, Иньиго Лекуэ, Даниэль Вивиан, Эмерик Лапорт, Юри Берчиче, Алехандро Рего (Роберт Наварро 86'), Иньиго Руис де Галарета (Микель Весга 62'), Ойан Сансет (Унаи Гомес 72'), Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер (Николас Серрано 86'), Горка Гурусета (Микель Хаурегисар 62')
Бетис: Пау Лопес, Натан, Диего Льоренте, Марк Рока (Эктор Бельерин 46'), Софьян Амрабат, Диего Гомес, Кучо Эрнандес (Седрик Бакамбу 62'), Айтор Руйбаль (Эсекьель Авила 74'), Абде Эззальзули, Антони (Серхи Альтмира 46'), Анхель Ортис (Пабло Форнальс 46')
Жёлтые карточки: Унай Симон 76' — Натан 90+1'
«Атлетик» набрал 38 баллов и поднялся на девятое место в турнирной таблице испанской Примеры. В активе «Бетиса» осталось 44 очка и пятая строчка.