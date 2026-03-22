Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о поражении в матче со «Спартаком» (0:2).

«Мы просто не смогли, но хотели и горели желанием. Когда ты выходишь на матч, а стадион полон — как давно это было? Очень обидно. Нам бы очень хотелось, чтобы стадион заполнялся всегда. Футболисты "Оренбурга" старались, где‑то не повезло в первом тайме, выжали из себя всё. Пускай болельщики сильно не ругаются. За результат извиняемся, но у меня нет претензий к футболистам», — приводит слова Ахметзянова « Матч ТВ ».

Сейчас «Спартак» с 38 очками занимает шестое место в таблице РПЛ. «Оренбург» (18 очков) располагается в зоне вылета.