Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о поражении в матче со «Спартаком» (0:2).

Ильдар Ахметзянов

«Мы просто не смогли, но хотели и горели желанием.  Когда ты выходишь на матч, а стадион полон — как давно это было?  Очень обидно.  Нам бы очень хотелось, чтобы стадион заполнялся всегда.  Футболисты "Оренбурга" старались, где‑то не повезло в первом тайме, выжали из себя всё.  Пускай болельщики сильно не ругаются.  За результат извиняемся, но у меня нет претензий к футболистам», — приводит слова Ахметзянова « Матч ТВ ».

Сейчас «Спартак» с 38 очками занимает шестое место в таблице РПЛ.  «Оренбург» (18 очков) располагается в зоне вылета.