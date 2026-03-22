Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался об итогах матча против «Рубина»(0:0).

«Не хватило эмоций? Возможно, да. В прошлой игре у нас их было побольше. Понятно, что ребята старались и прилагали усилия — здесь претензий нет. Чуть‑чуть в концовке не хватило эмоций.

Планы на паузу? Надо чуть‑чуть отдохнуть, осмотреться и готовиться к предстоящим тяжелым играм», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

«Рубин» с 30 очками в активе занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» набрали 21 балл и располагаются на 13-й позиции.