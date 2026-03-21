Легенда «Ливерпуля» Грэм Сунесс оценил игру форварда Мохамеда Салаха, отметив нестабильность египетского нападающего.

«Как показывает опыт, карьера складывается одним из двух способов. Когда ты достигаешь возраста 33–34 лет, твой уровень либо резко падает, либо медленно угасает. Думаю, Салах — пример первого.

Я был на первом матче сезона, матче Суперкубка против "Кристал Пэлас", сидел рядом с младшим сыном и сказал: "Не понимаю, что с ним не так". А потом подумал: может, ему нужно сыграть с несколько матчей, чтобы набрать форму. Но он так и не прибавил. Его статистика говорит сама за себя. Показатели резко упали, и он главная причина того, что "Ливерпуль" проводит неровный сезон. Потому что среди игроков найдутся те, кто остро ощущает эту боль и весь негатив, витающий вокруг клуба, и они не могут с этим справиться. И когда ты оказываешься в такой ситуации, тебе нужны лидеры, которые проявят характер и возьмут на себя ответственность. И, думаю, для болельщиков "Ливерпуля", тренера и штаба стало настоящим шоком то, что эти ребята этого не сделали.

Стоит ли Салаху покинуть клуб этим летом? Да», — цитирует Сунесса The Mirror.

В нынешнем сезоне Салах в 34 матчах во всех турнирах забил 10 голов и сделал 9 ассистов. В таблице АПЛ «Ливерпуль» идет на пятом месте.