Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о поражении своей команды в матче 31-го тура английской Премьер-лиги против «Брайтона» (1:2).

«В "Ливерпуле" всегда ощущается давление, как на меня, так и на игроков. Это абсолютно нормально. Мы вышли в четвертьфинал Кубка Англии и Лиги чемпионов, и в чемпионате нам тоже нужно попасть (в зону Лиги чемпионов).

Играть на выезде с "Брайтоном" всегда было сложно — и так будет и впредь, если они продолжат подписывать игроков того же качества, что и сейчас. Есть и другие матчи (в которых мы не добились положительного результата): например, на прошлой неделе мы вели со счетом 1:0 к последней минуте матча против "Тоттенхэма", но не выиграли. Но такой клуб, как "Ливерпуль", должен быть в состоянии добиться результата на выезде в Брайтоне.

Что-то пошло не так еще до начала этой игры — мы провели хороший матч (с "Галатасараем") и думали, что в следующем сыграем так же или даже лучше, но Салах и Алиссон получили травмы (перед матчем), а потом Экитике травмировался на второй минуте.

"Брайтон" заслужил победу, если посмотреть на второй тайм. В первом тайме игра была равной.

Я думал, что нам необязательно набирать 24 очка, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Надеюсь, я прав, потому что мы уже не сможем это сделать. Мы понимаем, что это был финал, и мы продолжали стараться и во втором тайме, несколько раз были близки к тому, чтобы сравнять счет, но "Брайтон" был еще ближе к третьему голу», — сказал Слот Sky Sports.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 49-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Манчестер Сити» 4-го апреля в Кубке Англии.