Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о предстоящем матче против «Зенита» в чемпионате России.

«Это будет очень важный матч, так что на "Зенит" дополнительно настраиваться не надо. Будут полные трибуны, яркая вывеска, так что у нас будет максимальный фокус. Хотим только одного — победы. Будем гореть этим желанием», — приводил слова Скопинцева официальный сайт «Динамо».

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится в воскресенье, 22 марта. Начало игры — в 16:00 мск.

В настоящий момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» идет вторым.