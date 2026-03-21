Главный тренер нижегородского «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о предстоящем матче против «Краснодара».

«В любом случае нам нужно выигрывать. Мы потеряли слишком много очков, в том числе и необязательных. Если смотреть на первую часть сезона, по игре должны были набирать больше, чем есть сейчас. Поэтому мы находимся в ситуации, где обязаны вернуть то, что заслужили. Но это только начало — расслабляться нельзя. Сегодня играем против чемпиона, на мой взгляд, одной из лучших команд РПЛ, поэтому будет тяжело. Тем не менее мы хотим действовать так же дерзко и постараемся показать максимум своих возможностей — посмотрим, к чему это приведёт.

Мы говорим о чемпионе страны, поэтому у них должна быть обойма. Ссылаться на то, что у них кто‑то отсутствует или что состав неполный, было бы неуважительно. Это чемпион страны, и мы понимаем, что нам будет очень тяжело, но мы готовы страдать. Будем делать всё, что в наших силах, и постараемся преподнести какой‑то сюрприз», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.