Главный тренер нижегородского «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о предстоящем матче против «Краснодара».

Алексей Шпилевский globallookpress.com

«В любом случае нам нужно выигрывать.  Мы потеряли слишком много очков, в том числе и необязательных.  Если смотреть на первую часть сезона, по игре должны были набирать больше, чем есть сейчас.  Поэтому мы находимся в ситуации, где обязаны вернуть то, что заслужили.  Но это только начало — расслабляться нельзя.  Сегодня играем против чемпиона, на мой взгляд, одной из лучших команд РПЛ, поэтому будет тяжело.  Тем не менее мы хотим действовать так же дерзко и постараемся показать максимум своих возможностей — посмотрим, к чему это приведёт.

Мы говорим о чемпионе страны, поэтому у них должна быть обойма.  Ссылаться на то, что у них кто‑то отсутствует или что состав неполный, было бы неуважительно.  Это чемпион страны, и мы понимаем, что нам будет очень тяжело, но мы готовы страдать.  Будем делать всё, что в наших силах, и постараемся преподнести какой‑то сюрприз», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.