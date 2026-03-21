Центральный защитник мадридского «Реала», Антонио Рюдигер, начал переговоры о двухлетнем контракте с туринским «Ювентусом», сообщает Sport.es со ссылкой на Tuttosport.

Антонио Рюдигер globallookpress.com

По информации источника, немецкий футболист стал главной целью для «Ювентуса», где главный тренер Лучано Спаллетти поддерживает хорошие отношения с Рюдигером, восходящие к их совместной работе в «Роме».

Руководство «Реала» также рассматривает возможность продления контракта с 33-летним защитником на один год.  Главный тренер «сливочных», Альваро Арбелоа, заинтересован в том, чтобы игрок остался в команде.

В текущем сезоне Рюдигер сыграл в 17 матчах во всех турнирах и забил один гол.  Его действующий контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.