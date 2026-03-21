«Осер» одержал победу над «Брестом» (3:0) в матче 27-го тура французской Лиги 1.
На 6-й минуте голкипер «Осера» Донован Леон получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
В составе хозяев дублем отметился Брайан Око, отличившись на 24-й и 58-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Дэнни Намасо на 70-й минуте.
ОсерОсер3:0БрестФранция. Лига 1
1:0 Брайан Око 24' 2:0 Брайан Око 58' 3:0 Дэнни Намасо 70'
Осер: Донован Леон, Ламин Си, Брайан Око, Синали Дьоманде, Гидеон Менса (Клеман Акпа 84'), Фредрик Оппегор (Тео Де Персен 8'), Ромен Февр (Хосуэ Казимир 64'), Элиша Овусу, Кевин Дануа, Лассин Синайоко, Дэнни Намасо (Науиру Ахамада 84')
Брест: Грегуар Кудер, Дауда Гиндо (Амиду Макалу 76'), Сумола Кулибали (Рафаэль ле Гюн 81'), Мишель Диас, Кенни Лала, Реми Лабо Ласкари, Эрик Эбимбе, Лука Тусар (Пате Мбуп 46'), Уго Маньетти, Жорис Шотар (Брэдли Локо 76'), Ромен дель Кастильо
Жёлтые карточки: Мишель Диас 42' (Брест), Эрик Эбимбе 57' (Брест), Жорис Шотар 65' (Брест), Пате Мбуп 72' (Брест)
Красная карточка: Донован Леон 6' (Осер)
После этого матча «Осер» занимает 16-е место в таблице Лиги 1 с 22 баллами в активе. «Брест» — на 11-й позиции с 36-ю баллами.