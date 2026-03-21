«Осер» одержал победу над «Брестом» (3:0) в матче 27-го тура французской Лиги 1.

Фрагмент матча globallookpress.com

На 6-й минуте голкипер «Осера» Донован Леон получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

В составе хозяев дублем отметился Брайан Око, отличившись на 24-й и 58-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Дэнни Намасо на 70-й минуте.

Результат матча Осер Осер 3:0 Брест Франция. Лига 1 1:0 Брайан Око 24' 2:0 Брайан Око 58' 3:0 Дэнни Намасо 70' Осер: Донован Леон, Ламин Си, Брайан Око, Синали Дьоманде, Гидеон Менса ( Клеман Акпа 84' ), Фредрик Оппегор ( Тео Де Персен 8' ), Ромен Февр ( Хосуэ Казимир 64' ), Элиша Овусу, Кевин Дануа, Лассин Синайоко, Дэнни Намасо ( Науиру Ахамада 84' ) Брест: Грегуар Кудер, Дауда Гиндо ( Амиду Макалу 76' ), Сумола Кулибали ( Рафаэль ле Гюн 81' ), Мишель Диас, Кенни Лала, Реми Лабо Ласкари, Эрик Эбимбе, Лука Тусар ( Пате Мбуп 46' ), Уго Маньетти, Жорис Шотар ( Брэдли Локо 76' ), Ромен дель Кастильо Жёлтые карточки: Мишель Диас 42' (Брест), Эрик Эбимбе 57' (Брест), Жорис Шотар 65' (Брест), Пате Мбуп 72' (Брест) Красная карточка: Донован Леон 6' (Осер)

Статистика матча 5 Удары в створ 2 1 Удары мимо 2 43 Владение мячом 57 6 Угловые удары 3 1 Офсайды 3 9 Фолы 14

После этого матча «Осер» занимает 16-е место в таблице Лиги 1 с 22 баллами в активе. «Брест» — на 11-й позиции с 36-ю баллами.