Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев подвел итог матча против «Сочи» (4:0).

«В первом тайме сыграли очень качественно, но чуть больше нужно было сделать разворотов атак. Во втором тайме немного неправильно начали действовать в обороне, потом перестроились и довели игру до крупного счета. Хотелось не только выиграть, но и уверенно победить при своих болельщиках, которые гонят нас вперед. Поэтому нас устраивала только крупная победа», — приводит слова Нагайцева «Матч ТВ».

«Балтика» набрала 42 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 9 баллами — последний.