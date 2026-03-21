Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев подвел итог матча против «Сочи» (4:0).

«Балтика» globallookpress.com

«В первом тайме сыграли очень качественно, но чуть больше нужно было сделать разворотов атак.  Во втором тайме немного неправильно начали действовать в обороне, потом перестроились и довели игру до крупного счета.  Хотелось не только выиграть, но и уверенно победить при своих болельщиках, которые гонят нас вперед.  Поэтому нас устраивала только крупная победа», — приводит слова Нагайцева «Матч ТВ».

«Балтика» набрала 42 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице РПЛ.  «Сочи» с 9 баллами — последний.