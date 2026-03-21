«Манчестер Юнайтед» планирует обратиться в PGMOL (Арбитражный комитет Премьер-лиги) после того, как в матче против «Борнмута» (2:2) не был назначен пенальти.

На 67-й минуте при счете 1:0 в пользу «МЮ» вингер команды Амад Диалло вошел в штрафную площадь, где защитник «Борнмута» Адриен Трюффер толкнул его руками, в результате чего Диалло упал на газон. Однако главный арбитр Стюарт Эттуэлл не заметил нарушения правил в этом эпизоде.

По данным Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» недоволен «очередной ошибкой со стороны VAR», которая может повлиять на их шансы на участие в Лиге чемпионов.