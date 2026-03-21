Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился своими мыслями после удаления в матче 31-го тура английской Премьер-лиги против «Борнмута».

«Это было слишком легко, но такова реальность современного футбола. Мне следовало действовать лучше. Оба эпизода, казалось бы, должны были привести к одинаковому результату. Мы продолжим после перерыва. Счастливого пути домой, "красные". Ваша поддержка была невероятной», — написал Магуайр в своих социальных сетях.

Матч между командами состоялся 20 марта на стадионе «Виталити Стэдиум» в Борнмуте и завершился вничью со счетом 2:2. На 78-й минуте Магуайр в своей штрафной площади рукой коснулся груди нападающего Эванилсона, который пытался прорваться к воротам.

Эванилсон упал, и главный арбитр удалил Магуайра, назначив пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед», который успешно реализовал Эли Жуниор Крупа.

«Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ.