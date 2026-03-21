Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о дисквалификации тренера «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча.

«Об этой ситуации много говорят. Есть профессионалы, люди, которые этими решениями занимаются, наверно, все правильно. Кто‑то думает по‑другому, кто‑то хотел больше матчей, кто‑то меньше. То, что произошло, уже произошло, к Талалаеву в голову не залезешь. Он решил, что нужно так действовать и получил дисквалификацию. Я думаю, что все по делу», — цитирует Колыванова «Матч ТВ».

Напомним, что причиной дисквалификации Талалаева стало его поведение в концовке матча против ЦСКА. Тренер выбил мяч на трибуны и спровоцировал массовую потасовку между командами.