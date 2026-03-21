«Дженоа» дома уступил «Удинезе» в матче 30-го тура Серии А — 0:2.
Первый гол в матче забил Юрген Эккеленкамп на 66-й минуте. Кейнан Дэвис в компенсированное время установил окончательный счет.
Результат матча
Дженоа: Юстин Бейло, Алессандро Маркандалли, Лео Эстигор, Хоан Васкес (Аарон Мартин 84'), Брук Нортон-Каффи, Мортен Френнруп, Руслан Малиновский, Микаэль Эллертссон, Жуниор Мессьяс (Томмазо Бальданци 61'), Витор Оливейра (Калеб Экубан 72'), Лоренцо Коломбо (Джефф Эхатор 72')
Удинезе: Мадука Окойе, Кингсли Эхизибуэ (Леннон Миллер 87'), Томас Кристенсен, Кристиан Кабазель, Умар Соле, Николо Дзаньоло (Ойер Саррага 90'), Ассан Камара (Juan Arizala 84'), Артюр Атта (Якуб Пётровский 46'), Йеспер Карлстрём, Юрген Эккеленкамп (Николо Бертола 87'), Кинан Дэвис
Жёлтые карточки: Лоренцо Коломбо 86' — Ассан Камара 24', Николо Дзаньоло 57', Кинан Дэвис 65'
«Удинезе» с 39 очками поднялся на десятое место в Серии А, «Дженоа» с 33 баллами занимает тринадцатую строчку в турнирной таблице.