20 марта в рамках 30-го тура итальянской Серии А сыграют «Дженоа» и «Удинезе». Начало встречи — в 22:45 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Дженоа — Удинезе с коэффициентом для ставки за 2.55.
«Дженоа»
Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Серии А. После 29-и туров «Дженоа» занимает 13-е место в таблице с 33 очками в активе, опережая зону вылета на 9 баллов.
Команда также неплохо выступает и на своем поле, располагаясь по этому показателю на 11-й строчке в лиге. «Дженоа» смог набрать 19 очков из 45-и возможных дома.
Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Верону» со счетом 2:0. Матчем ранее «Дженоа» одержал победу над «Ромой» (2:1), забив победный гол на 80-й минуте.
В последних 5-и встречах команда проиграла только «Интеру» (0:2), трижды победила и однажды сыграла вничью с «Кремонезе» (0:0). За этот период «Дженоа» смог забить 7 голов при 3-х пропущенных.
У команды пустой список травмированных игроков.
Состояние команды: «Дженоа» в последнее время довольно часто набирает очки, поднимаясь по турнирной таблице. Теоретически команда может запрыгнуть в топ-10 по итогам сезона.
В последних 4-х очных встречах «Дженоа» непременно обыгрывал «Удинезе», пропустив за этот отрезок только 1 гол. На сей раз команда также попытается доминировать на поле.
«Удинезе»
Турнирное положение: После 29-и туров команда плотно закрепилась в середине таблицы в Серии А, занимая 11-е место с 36-ю очками в активе. «Удинезе» опережает зону вылета уже на 12 пунктов.
Команда выступает практически одинаково что дома, что в гостях. «Удинезе» сумел набрать 17 очков из 42-х возможных на чужом поле, занимая по этому показателю 11-ю строчку в лиге.
Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда уступила «Ювентусу» (0:1), пропустив единственный гол на 38-й минуте. До этого «Удинезе» сыграл вничью с «Аталантой» (2:2).
В последних 6-и встречах в чемпионате Италии команда обыграла только «Фиорентину» (3:0), 4 раза проиграла и однажды сыграла вничью. За этот период «Удинезе» пропустила 8 голов при 7-и забитых.
Не сыграют: Бертола, Букса, Заноли и Земура (у всех — травмы).
Состояние команды: «Удинезе» может ощущать себя комфортно, опережая зону вылета на 12 пунктов. Сейчас команде необходимо вернуться к победам, которых очень мало.
Нападающий «Удинезе» Кейнан Дэвис занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров Серии А. В 25-и встречах форвард забил 9 голов и сделал 3 голевые передачи.
Статистика для ставок
- «Дженоа» выиграл 2 последних матча, пропустив 1 гол
- В последних 6-и встречах «Удинезе» проиграл 4 раза
- В последних 4-х очных встречах «Дженоа» непременно обыгрывал «Удинезе»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Дженоа» с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.15, а победа «Удинезе» — в 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.50 и 1.53.
Прогноз: «Дженоа» будет доминировать и забьет парочку голов в ворота «Удинезе».
Ставка: Индивидуальный тотал «Дженоа» 1.5 больше за 2.55.
Прогноз: Команды откроют счет в 1-м тайме.
Ставка: Тотал голов 1 больше в 1-м тайме за 2.30.