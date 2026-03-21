В матче 22-го тура чемпионата России «Балтика» разгромила «Сочи» со счетом 4:0.
Первый мяч в воротах сочинцев побывал уже 5-й минуте, когда автогол записал себе в пассив Сергей Волков. На 12-й минуте Александр Филин удвоил преимущество балтийцев, а на 84-й минуте Максим Петров довел счет до разгромного. Точку в игре поставил Михаил Рядно на 87-й минуте.
Отметим, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев не руководил командой из-за дисквалификации.
Результат матча
Балтика 4:0 Сочи
1:0 Максим Петров 84' пен.
Балтика: Gil, Максим Петров, Илья Петров, Borisko, Beveev, Varatynov, Filin, Gassama, Civic, Titkov, Yenne
Сочи: Degtev, Volkov, Litvinov, Soldatenkov, Makarchuk, Mukhin, Kovalenko, Zaika, Kramaric, Zinkovskiy, Fedorov
«Балтика» набрала 42 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 9 баллами — последний.