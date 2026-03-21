В матче 22-го тура чемпионата России «Балтика» разгромила «Сочи» со счетом 4:0.

Первый мяч в воротах сочинцев побывал уже 5-й минуте, когда автогол записал себе в пассив Сергей Волков.  На 12-й минуте Александр Филин удвоил преимущество балтийцев, а на 84-й минуте Максим Петров довел счет до разгромного.  Точку в игре поставил Михаил Рядно на 87-й минуте.

Отметим, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев не руководил командой из-за дисквалификации.

БалтикаКалининградБалтика4:0СочиСочиСочи
1:0 Максим Петров 84' пен.
Балтика:  Gil,  Максим Петров,  Илья Петров,  Borisko,  Beveev,  Varatynov,  Filin,  Gassama,  Civic,  Titkov,  Yenne
Сочи:  Degtev,  Volkov,  Litvinov,  Soldatenkov,  Makarchuk,  Mukhin,  Kovalenko,  Zaika,  Kramaric,  Zinkovskiy,  Fedorov

«Балтика» набрала 42 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице РПЛ.  «Сочи» с 9 баллами — последний.