Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пропустит четыре ближайших матча российской Премьер‑лиги и заплатит 300 тысяч рублей, информирует «СЭ».

Андрей Талалаев globallookpress.com

Такое наказание 53‑летний специалист получил за инцидент в игре с ЦСКА (1:0) в 21‑м туре РПЛ в Калининграде.

В том матче Талалаев выбил мяч на трибуну и спровоцировал своим поступком массовую потасовку. В итоге он и наставник армейцев Фабио Челестини получили по красной карточке.

По решению КДК Талалаев не сможет присутствовать на скамейке запасных «Балтики» в матчах с «Сочи» (дома, 21 марта), «Динамо» (Махачкала, в гостях, 5 апреля), «Пари НН» (дома, 11 апреля) и «Краснодаром» (в гостях, 19 апреля).