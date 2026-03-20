Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о целях команды во второй части сезона-2025/26.

Ранее «Краснодар» разгромил ЦСКА (4:0) и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где встретится с московским «Динамо».

«Перед "Краснодаром" стоит задача побеждать в каждом матче. Буду доволен, если выиграем каждый следующий матч.

Хотим выиграть все. Сейчас самое важное не думать о Кубке, а думать только о матче с "Пари НН" в 22-м туре», — сказал Сперцян «Матч ТВ».

В таблице РПЛ «Краснодар» идет на первой строчке. 21 марта команда в 22-м туре РПЛ примет «Пари НН».