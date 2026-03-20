Пресс-служба сборной Испании представила второй комплект формы для предстоящего чемпионата мира 2026 года.  Технический спонсор команды — компания Adidas.

Официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации

Дизайн новой формы основан на литературных традициях Испании и разработан для защиты игроков в условиях высокой температуры.  Логотип Adidas в виде трёхлистного клевера отсылает к эстетике 1990-х годов.

Чемпионат мира 2026 года пройдет летом в США, Мексике и Канаде.  Действующим чемпионом остаётся сборная Аргентины.  Испанцы последний раз выигрывали мировое первенство в 2010 году.