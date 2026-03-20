Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о травме египетского нападающего команды Мохамеда Салаха.

Арне Слот globallookpress.com

«Хорошо для "Ливерпуля" то, что будет перерыв на международные матчи. Плохо для Египта то, что он не сможет туда поехать.

Мы также надеемся, что, если учитывать то, что Мо демонстрировал в прошлом, он сможет восстановиться быстрее, чем другие игроки в подобных ситуациях, потому что он очень хорошо заботится о своём состоянии. История показывает, что он может вернуться в строй раньше, чем некоторые другие», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Напомним, что Салах пропустит ближайший матч «Ливерпуля» из-за травмы, которую получил в поединке Лиги чемпионов против «Галатасарая».