Официальный сайт РПЛ объявил список дисквалифицированных футболистов на 22‑й тур Премьер‑лиги.

Максим Ненахов globallookpress.com

Игроки «Сочи» — Марсело Алвес и Дмитрий Васильев, защитник «Краснодара» Валентин Пальцев, полузащитник «Ростова» Алексей Миронов, нападающий ЦСКА Кирилл Глебов, защитник «Балтики» Кевин Андраде — из‑за перебора жёлтых карточек не сыграют в 22‑м туре РПЛ.

Также не смогут выйти на поле ещё три футболиста, которые были удалены в прошлом туре. Это защитник «Локомотива» Максим Ненахов, полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва, полузащитник московского «Динамо» Рубенс и защитник «Ростова» Виктор Мелёхин.