Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с отстранением ведущего защитника Мойзеса от тренировок в общей группе.

«Вместе с болельщиками мы переживаем из‑за неудовлетворительного возобновления сезона и результатов, которые не соответствуют амбициям нашей команды. И наша первостепенная задача — как можно скорее вернуться на победный путь.

Абсудив происходящее с командой, мы убеждены, что у главного тренера существует всесторонняя поддержка. Мы вместе оказались в текущей ситуации, и необходимо сделать всё, чтобы вместе из неё выйти. Единство, сплочённость и порядок должны быть в основе всех решений.

Мы также убеждены, что происходящее в раздевалке должно там и оставаться, но при этом понимаем, что болельщик имеет право знать суть произошедшего. И что касается слухов по ситуации с Мойзесом, то, действительно, в отношении него клуб применил наказание дисциплинарного характера.

Вклад Мойзеса в игру команды велик, он большой игрок для всего нашего чемпионата, однако именно дисциплина как на поле, так и за его пределами должна оставаться ключом для выхода из сложившейся ситуации.

Мы просим вас сейчас быть вместе с командой единым целым. Вы очень нужны игрокам, тренерскому штабу и всем, кто причастен к ЦСКА. И мы рассчитываем на вашу поддержку завтра и на других предстоящих матчах», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

30‑летний бразилец сыграл в текущем сезоне за армейцев 27 матчей, забил в них 2 гола и сделал 3 ассиста. В составе команды он выступает с июля 2023 года.