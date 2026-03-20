Главный тренер сборной России, Валерий Карпин, объяснил свое решение пригласить форварда «Ахмата» Георгия Мелкадзе на мартовский сбор национальной команды.

Георгий Мелкадзе

«Георгий Мелкадзе получил вызов благодаря своим выступлениям.  В последнее время он показывает отличную игру, и мы видим как его результативность, так и общий уровень игры.  В окончательном списке четыре нападающих, что можно считать небольшим перебором в этой позиции.  Но впереди ещё один тур, и ситуация может измениться», — сообщил Валерий Карпин на сайте РФС.

Ранее был утвержден окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с командами Мали и Никарагуа.