Главный тренер сборной России, Валерий Карпин, объяснил свое решение пригласить форварда «Ахмата» Георгия Мелкадзе на мартовский сбор национальной команды.

«Георгий Мелкадзе получил вызов благодаря своим выступлениям. В последнее время он показывает отличную игру, и мы видим как его результативность, так и общий уровень игры. В окончательном списке четыре нападающих, что можно считать небольшим перебором в этой позиции. Но впереди ещё один тур, и ситуация может измениться», — сообщил Валерий Карпин на сайте РФС.

Ранее был утвержден окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с командами Мали и Никарагуа.