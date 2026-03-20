Тренерский штаб сборной России утвердил список из 31 футболиста для участия в мартовском учебно-тренировочном сборе, в рамках которого национальная команда Валерия Карпина сыграет товарищеские матчи с Никарагуа и Мали.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика», Калининград).

Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт-Петербург), Данил Круговой (ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).

Полузащитники: Данил Пруцев, Алексей Батраков, (оба — «Локомотив», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все — ЦСКА, Москва), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба — «Динамо», Москва), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба — «Локомотив», Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат», Грозный).

Напоминаем, что 27 марта российская сборная встретится с командой Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта — с командой Мали в Санкт-Петербурге.