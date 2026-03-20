Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о том, что форвард московского «Динамо» Иван Сергеев не попал в заявку национальной команды на мартовские товарищеские игры с Никарагуа и Мали.

«В основном составе "Динамо" играет Тюкавин, а Ваня выходит в основном на замену. С учетом того, что есть Мелкадзе, а также Воробьев и Комличенко, которые получают примерное равное количество времени в "Локомотиве", смысла вызывать пятого нападающего мы не видим», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

В нынешнем сезоне Сергеев провел 31 матч за «Динамо», забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи.

Сборная России по футболу отстранена от международных турниров с конца февраля 2022 года.