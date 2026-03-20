Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем главного тренера команды Фабио Челестини.

«Вместе с болельщиками мы переживаем из‑за неудовлетворительного возобновления сезона и результатов, которые не соответствуют амбициям нашей команды. И наша первостепенная задача — как можно скорее вернуться на победный путь. Обсудив происходящее с командой, мы убеждены, что у главного тренера существует всесторонняя поддержка. Мы вместе оказались в текущей ситуации, и необходимо сделать все, чтобы вместе из нее выйти. Единство, сплоченность и порядок должны быть в основе всех решений», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ и вылетел из Пути РПЛ Кубка России, уступив по сумме двух встреч «Краснодару».