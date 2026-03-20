Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».

Микель Артета globallookpress.com

«Для меня это всё. Вся подготовка и всё удовольствие в следующие 48 часов, чтобы добраться до "Уэмбли" наилучшим образом. Подготовленными и уверенными в том, что мы добьёмся успеха.

Это один из определяющих моментов, потому что, в конце концов, от этого зависит, выиграем мы трофей или нет — и это самое важное, когда вы выходите в финал. Но чтобы попасть туда, нужно было многое сделать и многого добиться. Поэтому нам нужно доказать превосходство, это очевидно, и нужно сделать это на поле», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 22 марта. Начало игры запланировано на 19:30 мск.