Защитник «Спартака» Кристофер Ву прокомментировал победу команды в ответном матче Кубке России против «Динамо» (1:0).

Кристофер Ву globallookpress.com

«Конечно, радости нет, потому что мы хотели пройти в этом двухматчевом противостоянии.  С другой стороны, эта победа может стать отличным заделом на будущее.  Есть от чего оттолкнуться: мы сегодня не пропустили, забили — нужно продолжать в том же духе.

Матч с "Зенитом"?  Будет непросто, но мы хотим выиграть в этом противостоянии, поквитаться за игру в чемпионате и взять трофей», — цитирует Ву «Матч ТВ».

Первая игра завершилась с результатом 5:2 в пользу «Динамо».  В итоге подопечные Ролана Гусева пробились в финал турнира, где сыграют против «Краснодара».  «Спартак» же продолжит борьбу за титул через Путь регионов.