Защитник «Спартака» Кристофер Ву прокомментировал победу команды в ответном матче Кубке России против «Динамо» (1:0).

«Конечно, радости нет, потому что мы хотели пройти в этом двухматчевом противостоянии. С другой стороны, эта победа может стать отличным заделом на будущее. Есть от чего оттолкнуться: мы сегодня не пропустили, забили — нужно продолжать в том же духе.

Матч с "Зенитом"? Будет непросто, но мы хотим выиграть в этом противостоянии, поквитаться за игру в чемпионате и взять трофей», — цитирует Ву «Матч ТВ».

Первая игра завершилась с результатом 5:2 в пользу «Динамо». В итоге подопечные Ролана Гусева пробились в финал турнира, где сыграют против «Краснодара». «Спартак» же продолжит борьбу за титул через Путь регионов.